YSK Başkanı Güven: Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir.

YSK Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcven: Sand\u0131k kurulu ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n ve memur \u00fcyelerinin usuls\u00fcz olarak belirlenmesindeki yo\u011funluk dikkate al\u0131narak, 13 se\u00e7im m\u00fcd\u00fcr\u00fc ba\u015fka illere g\u00f6revlendirilmi\u015ftir.Herkes grip san\u0131yordu ama akci\u011ferinden \u00e7\u0131kan \u015foke etti!Dolu uyar\u0131s\u0131na kar\u015f\u0131 hal\u0131l\u0131 kilimli \u00f6nlemBayram tatilinin \u015fu ana kadarki kaza bilan\u00e7osu a\u011f\u0131r oldu!
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