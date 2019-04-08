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YSK Başkanı Güven: Yargı süreci devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 10:45 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazlarla ilgili, "Yargı süreci devam ediyor" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazlarla ilgili, "Yargı süreci devam ediyor" dedi.

YSK önünde bekleyen basın mensupları, sabah saatlerinde binaya girişinde, Başkan Sadi Güven'den özellikle İstanbul'da seçimin ardından yapılan itirazlarla ilgili değerlendirme almak istedi. Gazetecilerden soru almayan YSK Başkanı Güven, "Yargı süreci devam ettiği için herhangi bir değerlendirme yapmam uygun değil" diyerek, binaya girdi.

Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesinin YSK'ya ulaştığı ve gün içinde değerlendirileceği öğrenildi.

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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