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YSK Başkanı Güven: "Yeniden sayıma başlanan yerler artık durdurulamaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:34 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yeniden sayıma karar veren ilçelerin, sayıma başlamasından sonra bunun artık durdurulamayacağını, çünkü bir aşamada durdurulmasının siyasi partiler leh ve aleyhine sonuçlar doğurabileceğini öngördük" dedi.YSK Başkanı Güven, YSK binası girişinde gazetecilere İstanbul’da 7 ilçede yeniden sayım yapılmasına ilişkin alınan karara yönelik, "Seçimin bitmesinden sonra ilçe ve il seçim kurullarına itiraz başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yeniden sayıma karar veren ilçelerin, sayıma başlamasından sonra bunun artık durdurulamayacağını, çünkü bir aşamada durdurulmasının siyasi partiler leh ve aleyhine sonuçlar doğurabileceğini öngördük" dedi.
YSK Başkanı Güven, YSK binası girişinde gazetecilere İstanbul’da 7 ilçede yeniden sayım yapılmasına ilişkin alınan karara yönelik, "Seçimin bitmesinden sonra ilçe ve il seçim kurullarına itiraz başladı. Bu süreç tüm Türkiye genelinde devam ediyor. ilçe seçim kurullarında itiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor. Dolaysıyla bu güne kadar açıkladığım rakamı tüm siyasi partilerle paylaşıyorum, bunlar geçici sonuçlar. Biz mazbataları vermek için yasal itiraz sürecin sonucunu bekliyoruz. İstanbul’da akşam bize gelen dosyada 7 İlçe Seçim Kurulu’na yapılan itiraz üzerine ilçe seçim kurullarımız tekrar sayım kararı alarak ve bazı ilçe seçim kurulları bu kararlarını uygulamaya başlamıştır. YSK kararı gereği tekrar sayım işlemi devam ederken, tekrardan İl Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu kararına karşı itiraz hakkı bulunduğunu, bu sürecin beklenmesi gerektiğini belirterek, tedbir kararı tekrar sayım işlemini durdurmuştur. Kurulumuz toplanarak İstanbul İl Seçim Kurulu kararını, 298 sayılı yasanın 118. maddesi gereğince ilçe seçim kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden, maddede belirtilen kurala aykırı olarak verilen İstanbul İl Seçim Kurulunun 2.4.2019 tarihli kararının birinci maddesinin kaldırılmasına, ilçe seçim kurlunun yeniden sayım kararı ile sayıma başlanılmış ise sayımın sonuçlandırılması gerektiğine, yeniden yapılan sayımla birlikte ortaya çıkan sonucun tüm siyasi siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine, yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanmamış ise yasal itiraz sürecinin işlemesine karar verilmiştir. Biz bu kararı gönderdik" diye konuştu.

"Yeniden sayımın durdurulamayacağı öngördük"
Geçersiz oyların sayılacağını belirten Güven, "Bana intikal edilen bilgiye göre geçersiz oyların tekrar sayılması iştenmiş. Bu ilk kez alınan bir karar değil, bundan önce ilce seçim kurullarımız yeniden sayım kararı vermiştir. Burada yeniden sayıma başlanılmışsa sonuna kadar gidilmesidir. Yeniden sayıma karar veren ilçelerin, sayıma başlamasından sonra bunun artık durdurulamayacağını, çünkü bir aşamada durdurulmasının siyasi partiler leh ve aleyhine sonuçlar doğurabileceğini öngördük. Sayım sonucunda sadece itiraz eden siyasi parti açısından değerlendirme yapılmıyor. Tüm siyasi partiler açısından geçersizlik nedenlerinin değerlendirilip değerlendirilmediğine bakılıyor. Bazen itiraz edenlerin değil, itiraz etmeyenlerin lehine de sonuçlanmış olabiliyor" dedi.

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