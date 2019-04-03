YSK Başkanı Güven'den açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Bana intikal eden bilgiye göre, geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş, buna karar vermişler. Bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız yeniden sayım kararı verip de bu sayım kararı üzerine sayımlar yeniden başladığında bir yerde bu sayımın artık kesilemeyeceğine, sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi. İstanbul'daki hadise de budur." dedi.

Güven, YSK binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin bitmesinden ardından ilçe ve il seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kuruluna itiraz sürecinin başladığını ve bu sürecin tüm Türkiye genelinde devam ettiğini söyledi.

İlçe seçim kurullarına itiraz edilmeyen yerlerde mazbataların verildiğini veya verilme aşamasında olduğunu belirten Güven, bugüne kadar açıkladıkları rakamları tüm siyasi partilerle paylaştığını, bunların geçici sonuçlar olduğunu dile getirdi.

Güven, mazbataları vermek için bu yasal itiraz sürecinin sonucunu beklediklerini ve İstanbul'da da aynı sürecin işlendiğini ifade etti.