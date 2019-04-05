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YSK Başkanı Güven'den açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven: - "Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor, bu süreç devam ediyor"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor, bu süreç devam ediyor." dedi.

Güven, YSK'ye gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YSK'nin, yargı ve diğer seçim iş ve işlemlerine ilişkin hazırlıklar ile seçimi yönetme olmak üzere, iki görevinin olduğuna işaret eden Güven, seçimin sona ermesinden itibaren YSK'nin yargıya ilişkin görevinin başladığını kaydetti.

Güven, YSK olarak, 11 yüksek mahkeme üyesinin, önüne gelen şikayetlerle ilgili toplanıp karar verdiğini, yasal olarak Yüksek Seçim Kurulu'nda temsilci bulundurma hakkına sahip AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti temsilcilerinin de karar verme sürecinde hazır bulunduğunu söyledi.

YSK'de temsilci bulundurma hakkına sahip partilerin, kurula kendi görüşlerini bildirmek suretiyle de katkı sunduklarını aktaran Güven, şöyle devam etti:

"Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor, bu süreç devam ediyor. Herkes bilmelidir ki yargı süreci içinde hakimler, bakmış oldukları davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazlar. Sizin haber alma özgürlüğünüz var ama her bir dosya için benden açıklama yapmamı beklemeyin.

Yargı sürecinden önce diğer konularda detaylı bilgi verdiğim halde yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriği ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'nda temsilcisi bulunan partilerden ve diğer ilçe seçim kurullarından alabilirsiniz ama benden 'şu dosya geldi, şu kararı verdik, oy birliği oldu, oy çokluğu oldu' gibi detay bilgi istemeyin. Bunu daha önceki seçimlerde de vermedim. Vermem de doğru değil. Yargı sürecine aykırı olur."

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YSK Başkanı Güven

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