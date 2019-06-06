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YSK Başkanı Güven'den İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 00:28 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven: "İlçe seçim kurulu başkanlarının ilçedeki en kıdemli hakim olması yasal zorunluluk olup, hakimlerin görev yerleri Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Hakimlerin atanmaları ve görevden alınmaları Yüksek Seçim Kurulunun yetkisi dahilinde değildir" - "İlçe seçim kurulu başkanı hakimlerle birlikte suça iştirak eden diğer sorumluların da soruşturma ve kovuşturmaları Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılması gerektiğinden, suç duyurusuna ilişkin yazımızın Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilmek üzere işlemsiz olarak iade edilmesi istenilmiştir" - "Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İlçe seçim kurulu başkanlarının en kıdemli hakim olması yasal zorunluluktur. Hakimlerin görev yerleri Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Hakimlerin atanmaları YSK yetkisi dahilinde değildir." ifadesini kullandı.

Güven, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alan ve haklarında soruşturma açılan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, İstanbul'daki seçimin yenilenme kararının alındığını, seçim sürecinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan Sadi Güven, "İlçe seçim kurulu başkanı hakimlerle birlikte suça iştirak eden diğer sorumluların da soruşturma ve kovuşturmaları Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılması gerektiğinden, suç duyurusuna ilişkin yazımızın Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilmek üzere işlemsiz olarak iade edilmesi istenilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Güven, Hakimler ve Savcılar Kanununun, "Hakim ve savcıların suçlarına iştirak edenler aynı soruşturma ve kovuşturma mercilerine tabidirler" hükmü gereğince, ilçe seçim kurul başkanlarının yanı sıra diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu kararını HSK'ye gönderdiklerini ifade etti.

İlçe seçim kurul başkanlığına o yerdeki en kıdemli hakimin 2 yıllığına seçildiğine dikkati çeken YSK Başkanı Güven, "İlçe seçim kurulu başkanlarının ilçedeki en kıdemli hakim olması yasal zorunluluk olup, hakimlerin görev yerleri Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Hakimlerin atanmaları ve görevden alınmaları Yüksek Seçim Kurulunun yetkisi dahilinde değildir." açıklamasını yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul'a bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan müdür ve diğer sorumlular hakkında, seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemler nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını da kaydeden Sadi Güven, "Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir." bilgisini de paylaştı.

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