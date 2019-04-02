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YSK Başkanı Güven'den mazbata açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 10:08 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven: - "İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" - "İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında bir günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek." dedi.

Güven, YSK binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin sona erdiğini ve geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını belirtti.

Dünden itibaren de itiraz sürecinin başladığını ve bu sürecin devam ettiğini aktaran Güven, ilçe ve il seçim kurullarının itiraz olması durumunda kararlarını vereceğini vurguladı.

Bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz süresinin olduğunu hatırlatan Güven, "İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında bir günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek." diye konuştu.

Sadi Güven, mazbatalarla ilgili soru üzerine, "İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek." karşılığını verdi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven

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