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YSK Başkanı: İstanbul'da 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 10:58 | Son Güncelleme

  YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da seçim yarışına ilişkin, "Şu an itibarıyla sisteme taranan 31 bin 186 sandıktan 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, girdi.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da seçim yarışına ilişkin, "Şu an itibarıyla sisteme taranan 31 bin 186 sandıktan 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, girdi. 84 sandık itiraz nedeniyle şu anda sisteme taranmamış vaziyette. Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam, Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'ya gelişinde 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Güven, seçimin sonuçlandığını söyleyerek, "Bu aşamadan sonra artık itiraz süreci başladı. Salı günü saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz olacak. İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süreci var. İlçe seçim kurullarına karşı da il seçim kurullarına itiraz edilebiliyor. İl seçim kurullarına itiraz süreci de 1 gün. İl seçim kurulları 2 gün içinde karar verecekler. Bazı kararlar orada kesinleşiyor, illerde. Bazı kararlara karşı YSK'ya gelinebiliyor. YSK'ya itiraz için gelinme süresi de 3 gün. Bu süreç işleyecek. İnşallah sonuçlar ülkemize milletimize hayırlı olur" dedi.

'BENİM ÜZERİMDEN POLEMİK YARATILMASIN'

Güven, Anadolu Ajansı'nın veri girmediğinin hatırlatılması üzerine, "Anadolu Ajansı benim müşterim değil, benden veri almıyor. Nereden alıyor bilmiyorum. Anadolu Ajansı akşam yüzde 90'ları gösterdiği zaman ben yeni daha tarayıp girmeye başlamıştım. Dolayısıyla ben Anadolu Ajansı'na herhangi bir bilgi servisi yapmıyorum. Yani benim üzerimden bir polemik yaratılmasın. Yani biz tarandıktan sonra almaya, sisteme elverişli, tüm siyasi partilerle sonuçları tarayarak veriyoruz. Bugünden itiraberen yüzde 80'nin üzerinde bir sandık sonuçlarını sayım döküm cetveline, ilçe birleştirme tutanaklarını siyasi partilerle paylaştık. Bugün öğleye doğru da büyük oranda diğerlerini, itiraza uğramayanları paylaşırız. İstanbul da bu kapsamda" diye konuştu.

İSTANBUL'DA SON DURUM

Sadi Güven, "YSK verilerine göre İstanbul sonucu netleşti mi?" sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Ben netleşip netleşmediğini bilemiyorum. Çünkü bir itiraz süreci var. Şu an itiarıyla benim sisteme taranan toplam 31 bin 186 sandıktan 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, girdi. 84 sandık itiraz nedeniyle şu anda sisteme taranmamış vaziyette. Sisteme yükleme devam ediyor. Sonuçlar şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam, Binali Beyin 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. Tabii dediğim gibi itiraz süreçleri devam ediyor. 84 sandık şu anda itiraz edildiği için sisteme tanınmıyor. İtiraz süreçleri devam edecek."

Güven, itirazı sonuçlanan illerde belediye başkanlarının mazbatasını alabileceğinide sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

-Güven'nin açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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