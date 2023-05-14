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  4. YSK Başkanı konuştu! 'Seçimlerimiz şu ana kadar problemsiz şekilde devam etmektedir…'

YSK Başkanı konuştu! 'Seçimlerimiz şu ana kadar problemsiz şekilde devam etmektedir…'

14.05.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye sandık başına gidiyor. Tüm yurtta oy kullanma işlemi devam ederken YSK Başkanı Ahmet Yener kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yener, "Şu ana kadar seçimlerimiz problemsiz devam etmektedir" dedi.

YSK Başkanı konuştu! 'Seçimlerimiz şu ana kadar problemsiz şekilde devam etmektedir…'

Tüm Türkiye'de vatandaşlar, sandık başına giderek oylarını kullanıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener de kameraların karşısına geçerek seçim süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Yener “Öncelikle tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Seçimlerin tüm cumhurbaşkanı adaylarımıza, milletvekili adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimlerimiz problemsiz devam etmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte de herhangi bir problem yaşamadan seçim süreci devam edecektir. Bu sürecin Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Sosyal medyadaki iddialara ilişkin soruya ise Yener “Bu iddianın doğruluğunu biz de teyit edemedik ancak tüm sandık kurulu başkanlarımıza her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikazlar ve uyarılar yapılmıştır. Dün de kurulumuz açıkladı şu anda cumhurbaşkanı aday pusulasında herhangi bir değişiklik yasal olarak mümkün değildir. 4 aday yer almaktadır. Buradan tekrar yineliyoruz. Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekmektedir. Bu konuda da sabahleyin sandık kurulu başkanlarımıza ve ilçe seçim kurullarımıza da mesaj yoluyla gerekli ikazlar yapılmıştır.” şeklinde yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
seçim YSK

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