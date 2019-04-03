YSK Başkanı'ndan itiraz sürecine ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına yönelik partilerin itirazları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sadi Güven'in açıklamaları:

YSK'ya itiraz süreci başladı. Tüm Türkiye genelinde devam ediyor. İtiraz edilmeyen yerlerde ilçe seçim kurullarında mazbatalar veriliyor. Bugüne kadar sizlere açıkladığım rakamı siyasi partiler ile paylaşıyorum. Mazbatalar için yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz.

İSTANBUL AÇIKLAMASI



İstanbul'da akşam gelen dosyaya göre 8 ilçe seçim kurullarımız tekrar sayım kararı almışlar, bazıları da uygulamaya başlamıştır. Sayım işlemi il seçim kurulunca durdurulmuştur. YSK kurulumuz sayımın sonuçlandırılması gerektiğine, yeniden sayımla sonucun tüm partiler yönünde geçerli olması gerektiğine karar verilmiştir.

"BAZEN İTİRAZLARDA İTİRAZ ETMEYEN LEHİNE DE SONUÇLANABİLİYOR"



Geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş. Bu ilk kez alınan bir karar değil. Bazen itirazlarda itiraz etmeyen lehine de sonuçlanabiliyor.



