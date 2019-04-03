HABER

YSK Başkanı'ndan itiraz sürecine ilişkin açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güven, "Geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş. Bu ilk kez alınan bir karar değil. Bazen itirazlarda itiraz etmeyen lehine de sonuçlanabiliyor" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına yönelik partilerin itirazları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sadi Güven'in açıklamaları:

YSK'ya itiraz süreci başladı. Tüm Türkiye genelinde devam ediyor. İtiraz edilmeyen yerlerde ilçe seçim kurullarında mazbatalar veriliyor. Bugüne kadar sizlere açıkladığım rakamı siyasi partiler ile paylaşıyorum. Mazbatalar için yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz.

İSTANBUL AÇIKLAMASI

İstanbul'da akşam gelen dosyaya göre 8 ilçe seçim kurullarımız tekrar sayım kararı almışlar, bazıları da uygulamaya başlamıştır. Sayım işlemi il seçim kurulunca durdurulmuştur. YSK kurulumuz sayımın sonuçlandırılması gerektiğine, yeniden sayımla sonucun tüm partiler yönünde geçerli olması gerektiğine karar verilmiştir.

"BAZEN İTİRAZLARDA İTİRAZ ETMEYEN LEHİNE DE SONUÇLANABİLİYOR"

Geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş. Bu ilk kez alınan bir karar değil. Bazen itirazlarda itiraz etmeyen lehine de sonuçlanabiliyor.

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
İşte Türkiye'nin en güzel muhtarı!İşte Türkiye'nin en güzel muhtarı!
Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldıSeçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Sadi Güven YSK

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Küme düşen ikinci takım belli oldu

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

Diğer Haberler
Kars'ta oylar yeniden sayıldı! MHP ve HDP'nin yarışında seçim sonucu belli oldu

Kars'ta oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

İstanbul’un tek MHP’li Belediye Başkanı Yılmaz: Tarihe bir not düştüm!

İstanbul’un tek MHP’li Başkanı: Tarihe not düştüm!

İşte Türkiye'nin en güzel muhtarı

Elazığ'da tek! Duyan tebrik etmeye gidiyor

Seçimde yayın yasağı ihlaline RTÜK'ten inceleme

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! Kazanan MHP oldu

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.