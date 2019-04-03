YSK Ba\u015fkan\u0131 Sadi G\u00fcven: "Bug\u00fcne kadar a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131m rakam\u0131 t\u00fcm siyasi partilerle payla\u015f\u0131yorum Bunlar ge\u00e7ici sonu\u00e7lar, biz mazbatalar\u0131 vermek i\u00e7in yasal itiraz s\u00fcrecin sonucunu bekliyoruz." Binlerce insan\u0131n hayalini ya\u015f\u0131yor! Kazanc\u0131 dudak u\u00e7uklat\u0131yorSiyasi partiler kad\u0131n ba\u015fkanda s\u0131n\u0131fta kald\u0131: Bin 389 ki\u015finin sadece 37'si kad\u0131nKe\u015fan'da CHP itiraz\u0131 etti, sand\u0131ktan yine AK Parti \u00e7\u0131kt\u0131