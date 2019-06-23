YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sadi Güven'in açıklamaları:

Yenileme seçimi sonuçlanmıştır. Bugün yapılan seçim sükunet içinde geçmiştir. Sandık sonuç tutanakları teslim edilerek ilçe birleştirme tutanakları tanzim edilmektedir.

Sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak siyasi partiler ile paylaşılmaktadır. Bu seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır.

Yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçları ile ilgili açıklama yapan TV sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Resmi olarak bizim sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında. Tahminen yarım saat içinde sisteme tüm sandıklar işlenmiş olacak. Sandık sonuçları bizim sisteme düştüğü andan itibaren seçime katılma hakkına sahip siyasi partilerimizle eş zamanlı olarak paylaşılacaktır. Şu an itibarıyla resmi rakamları netleşmediği için sizinle paylaşamıyorum. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum.

İtiraz süreci var. İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir.





