HABER

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 21:27 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sadi Güven'in açıklamaları:

Yenileme seçimi sonuçlanmıştır. Bugün yapılan seçim sükunet içinde geçmiştir. Sandık sonuç tutanakları teslim edilerek ilçe birleştirme tutanakları tanzim edilmektedir.

Sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak siyasi partiler ile paylaşılmaktadır. Bu seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır.

20190623_2_37034435_45543839_Web

Yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçları ile ilgili açıklama yapan TV sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Resmi olarak bizim sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında. Tahminen yarım saat içinde sisteme tüm sandıklar işlenmiş olacak. Sandık sonuçları bizim sisteme düştüğü andan itibaren seçime katılma hakkına sahip siyasi partilerimizle eş zamanlı olarak paylaşılacaktır. Şu an itibarıyla resmi rakamları netleşmediği için sizinle paylaşamıyorum. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum.

İtiraz süreci var. İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir.

20190623_2_37034435_45543838_Web

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorumCumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalarKemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
YSK başkanı Sadi Güven 23 haziran seçimleri seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul'da sandıklar kaçta kapanacak?

İstanbul'da sandıklar kaçta kapanacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Diğer Haberler
23 Haziran seçiminin ardından Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı

Seçimin ardından Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Twitter'dan teşekkür paylaşımı

İmamoğlu'ndan teşekkür paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

Karamollaoğlu'ndan İstanbul seçim sonucu değerlendirmesi

Karamollaoğlu'ndan İstanbul seçim sonucu değerlendirmesi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.