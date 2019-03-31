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YSK Başkanı Sadi Güven'den ilk açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 23:21 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili açıklama yaptı. Güven, "İlçe Seçim Kurullarımız tutanakları tarayarak sisteme eklemektedir. YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Bugün Malatya Pütürge ilçemizde meydana gelen üzücü olayda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

İlçe Seçim Kurullarımız tutanakları tarayarak sisteme eklemektedir. YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır.

Kesin seçim sonuçlarını da en kısa süre içinde açıklayacağız. Yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yapan televizyon kanallarına ihbarda bulunulmasına kurulumuzca karar verilmiştir. Seçimde emeği seçen siyasi partilerimize, mühendislerimize, desteklerini esirgemeyen tüm kamu ve kuruluşlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Sadi Güven YSK başkanı 31 mart yerel seçimleri

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