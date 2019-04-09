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YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 09.04.2019 10:21 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK önünde seçim sonuçlarına itiraz süreci hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına itiraz süreci hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Güven'in açıklamaları:

Yargısal süreç devam ediyor. YSK toplantılarına kurula temsilci verme hakkına sahip 5 siyasi parti temsilcisi de katılıyor. Elimize gelen tüm talep ve dilekçeleri inceleyip karşılıyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi yargı süreci içerisinde dosyaların içeriği ile ilgili bilgi verecek değilim. Parti merkezlerine bilgileri iletiyoruz. Parti temsilcilerinden bilgi alabilirsiniz.

Bu hafta polis haftası gerek seçim öncesi gerek seçim sonrası tüm gayretlerini fedakarca gösteren polislerimize teşekkür ediyorum.


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Sadi Güven YSK başkanı

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