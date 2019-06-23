YSK Başkanı Sadi Güven: 'Seçim Sonuçları En Kısa Sürede Paylaşılacak'

Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu önünde açıklama yapan YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinin resmi sonuçlarının en kısa zamanda halkla paylaşılacağını söyledi.
Güven açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Seçim sukunet içinde gerçekleşmiştir. Seçim sonuçları en kısa zamanda vatandaşların incelemesine açılacaktır. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Yarım saat içinde sandıklar sisteme işlenmiş olacak. Resmi rakamlar ilerki saatlerde ya da yarın paylaşılır."
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