YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması

AKP'nin "usulsüzlük" iddiaları nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen ve Pazar günü yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin resmi olmayan kesin sonuçları açıklandı. Açıklamayı yapan YSK Başkanı Sadi Güven, ''Yenilenen İstanbul seçimi sonuçlandı. Rakamlar dün itibarıyla yüzde 100'ü sisteme işlendi" dedi. Güven'in açıkladığı sonuca göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 oy aldı, AKP'li rakibi Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy alarak seçimi ikinci kez kaybetmiş oldu.

Resmi olmayan kesin soruçlara göre İmamoğlu yüzde 54,21 oy oranıyla seçimi kazanırken Yıldırım'ın aldığı oy oranı yüzde 44,99'da kaldı. Yüzde 9,22 oy farkıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu, 31 Mart'taki seçimde 13 bin 729 olan oy farkını yaklaşık 59 misli artırarak 806 bin 415'e taşıdı.

İstanbul İl Seçim Müdürlüğü panosuna da asılan birleştirme tutanaklarına göre seçimde 10 milyon 570 bin 354 seçmenin 8 milyon 925 bin 63'ü oyunu kullandı. Oylardan 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli sayıldı, 178 bin 599 oy geçersiz kabul edildi.