Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin listelerinde terör örgütü PKK ile iltisaklı kişilerin aday gösterildiği iddialarına ilişkin, "Biz yapsak da YSK buna müsaade etmez. Onun için temiz belgeleri var. Bu açık gerçeğe rağmen yalan söylemekten hiç tereddüt etmiyor bu arkadaşlar." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne az bir zaman kaldığını hatırlatan Karamollaoğlu, milletin iradesinin sandıkta tecelli edeceğini, herkesin bu iradeye saygılı olması gerektiğini belirtti.

Karamollaoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma kararını imzalamasının ardından, bölgenin işgal edildiğini vurgulayarak, "Sanki babasının malıymış gibi Birleşmiş Milletler'in kararını da hiçe sayarak, Golan'ın İsrail'e ait bir toprak parçası olduğunu ilan etti. Dengesizliğinin, pervasızlığının, hak hukuk tanımazlığının en açık göstergesi olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.