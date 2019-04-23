"YSK, bundan sonra esas ana itiraz konularımıza odaklanacaktır"

ALİ KEMAL AKAN - YILDIZ AKTAŞ - AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazlarını görüşen Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ara kararına ilişkin, "KHK ile ilgili itirazımızla ilgili konu, ek bir beyan dilekçesiydi, bununla ilgili ara kararını oluşturdu. Kurul, bundan sonra esas ana itiraz konularımıza odaklanacaktır." dedi.

Güler, AA muhabirinin, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itiraz ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ara kararına ilişkin sorusunu cevapladı.

YSK'nin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmediğinin hatırlatılması üzerine Güler, esas ana dilekçelerinin içeriğinde bunun yer almadığını kaydetti.

44 sayfalık ilk dilekçelerinin haricinde, KHK'lılarla ilgili hususun YSK'ye taşındığını aktaran Güler, Anayasa'nın 67. Maddesi, Seçim Kanunu'nun 8. Maddesi ve seçmen kütükleriyle ilgili olan Kanun'un 33. maddesini bir bütün olarak değerlendirerek, itirazlarını yaptıklarını belirtti.