HABER

YSK, CHP'nin Maltepe itirazını görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Maltepe 1'inci ve 2'nci ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararına CHP'nin yaptığı itirazı bugün görüşecek.

YSK, CHP'nin Maltepe itirazını görüşecek

Arda ERDOĞAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Maltepe 1'inci ve 2'nci ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararına CHP'nin yaptığı itirazı bugün görüşecek.
CHP, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesi kararına itiraz etti. Karar üzerine Maltepe'de oy sayımı yeniden başlarken, CHP'nin itiraz dilekçesi, Maltepe İlçe Seçimi Kurulu aracılığıyla YSK Başkanlığına gönderildi. Dilekçede, ilçe seçim kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi, terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararının hukuken yanlış olduğu belirtildi. YSK, CHP'nin başvurusunu öğleden sonra görüşecek. YSK'nın itiraza ilişkin karar alması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlarBir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar
AK Parti'de istifa sonrası hareketlilikAK Parti'de istifa sonrası hareketlilik
AK Parti'nin İzmir'deki temayül yoklamasında 3 isim öne çıktıAK Parti'nin İzmir'deki temayül yoklamasında 3 isim öne çıktı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

F.Bahçeli isme olay sözler

F.Bahçeli isme olay sözler

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
İYİ Parti'de Yalova depremi! İl Başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

İYİ Parti'de Yalova depremi! İl Başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

AK Parti'nin İzmir'deki temayül yoklamasında 3 isim öne çıktı

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

Ankara Belediye Meclisi'nde gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.