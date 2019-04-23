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YSK’da bugün ara karar çıkabilir

SEÇİM HABERLERİ  | 23.04.2019 10:32 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti ve MHP’nin özellikle İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi için verdiği olağanüstü itiraz görüşmelerine devam edecek. Kurulun bugün bir ara karar vermesi gündemde.

YSK’da bugün ara karar çıkabilir

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin YSK'nın olağan itiraz süreci biter bitmez, AK Parti ve MHP, özellikle İstanbul için olağanüstü itiraz sürecinde dilekçelerini YSK’ya sunmuştu. AK Parti, itiraz dilekçesinde oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğunu, oy kaydırmaları yapıldığını, kayıp oy pusulalarının bulunduğunu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti. AK Parti, İstanbul'da seçimin iptali noktasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçeyi de YSK'ya iletmişti.

AK PARTİ'NİN BEKLEDİĞİ ARA KARAR VERİLİRSE NE OLACAK?

YSK Başkanı Sadi Güven başkanlığında kurul üyeleri dün İstanbul için olağanüstü itiraz dilekçelerini dünkü toplantıda gündeme aldı. AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel'in iddialara ilişkin kurula sunum gerçekleşti ve toplantı sona erdi. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece seçimlerinin iptaline ilişkin talebi bugün görüşmeye devam edecek. Toplantının saat 11.00 itibarıyla başlamasını bekleniyor.

AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel dün YSK önünde bekleyen gazetecilere, kurulun bir ara karar verme sürecine girdiğini ifade etmişti. YSK eğer bir ara karar verirse, AK Parti ve MHP’nin itirazlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kaynaklarını ilçe seçim kurullarından, gerekirse savcılıktan ya da ilgili diğer kurumlardan isteyebilecek.

Kaynak: İHA

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YSK toplantısı sona erdi!YSK toplantısı sona erdi!
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YSK ak parti MHP

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