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YSK’da İstanbul için kritik hafta başladı

SEÇİM HABERLERİ  | 29.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin ve MHP’nin olağanüstü itirazlarını bu hafta karara bağlaması bekleniyor.

YSK bu hafta, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrasında AK Parti’nin ve MHP’nin İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazları gündeme alacak. Geçtiğimiz hafta kurul, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece seçim sonuçları ve MHP’nin Maltepe ilçesi ile İstanbul’un tamamı için yaptığı olağanüstü itirazlarda ara karar vermişti. Verilen ara karar çerçevesinde 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması istendi. Araştırma için 5 gün süre tanındı. Bu bilgilere ek olarak YSK, AK Parti’nin itirazları kapsamında 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasını istedi. Araştırılacak rakam böylece 46 bin 447 oldu. Kurul, MHP’nin olağanüstü itirazları için Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından, MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili ileri sürülen iddialarında araştırılmasını da istedi.

YSK tarafından verilen 5’er günlük araştırma sürelerinin sonunda istenilen belge, doküman ve evrakların gelmesinin ardından, kurul üyeleri toplanarak gelen bilgiler ışığında değerlendirmelerini gerçekleştirecek. Kurulun olağanüstü itirazlar kapsamındaki mesaisinin, en geç 3 Mayıs Cuma günü biteceği ve son kararın çıkacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA

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