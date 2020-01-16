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  4. YSK'da kritik gün! Seçimlerin ilk turları tamamlandı

YSK'da kritik gün! Seçimlerin ilk turları tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:16 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni üyelikler için Yargıtay ve Danıştay Büyük Genel Kurullarınca yapılan seçimlerin ilk turları tamamlandı.

YSK'da kritik gün! Seçimlerin ilk turları tamamlandı

Güven dahil 6 üyeden boşalan üyelikler için Yargıtay ve Danıştay'dan 3'er üye belirlenmesi için seçim yapıldı.

Yargıtay Genel Kurulunca yapılan seçimin ilk turunda, adaylardan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alarak YSK üyeliğine seçildi. Diğer adaylar Mahmut Akgün, Ali Karaıslı, Ömer Kızılkaya ile Orhan Usta yeterli oyu alamadı. Yargıtay'daki seçimler, salı gününe bırakıldı.

SEÇİME GELECEK HAFTA DEVAM EDİLECEK

Danıştay Büyük Genel Kurulunca, yapılan seçimde ise adaylar Cevdet Malkoç, Ekrem Özübek, Adil Memiş, Hasan Önal, Bilge Apaydın, Ali Ürker ve Battal Öğüt yeterli çoğunluğa ulaşamadı. Danıştay'daki seçime de gelecek hafta devam edilecek.

YSK'de, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak.

Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın da görev süreleri aynı gün sona erecek.

Toplam 6 üyenin seçilmesinin ardından yeni üyeler 24 Ocak'ta göreve başlayacak. YSK'nin seçilen yeni üyeleri toplanarak, kendi aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkanı belirleyecek. (AA)

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Danıştay seçim Yargıtay YSK YSK üyeliği

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kim gelirse gelsin ama Ahlaklı olsun
"bir seçimi bile yapamıyoruz Tayyip amcam Bi el atsın" mı demek istiyorsunuz?
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