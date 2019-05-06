YSK'da İstanbul seçimleri için karar oturumu başladı! İşte 3 ihtimal

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Millet İttifak'ı adayı Ekrem İmamoğlu 13 bin 729 oy farkıyla kazandı. Ancak seçimlerin ardından AK Parti ve MHP seçim sonuçlarına itirazlarda bulundu. İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarda gözler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi. Saat 14.30'da toplanan kurul itirazları görüşmeye başladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına, MHP ise İstanbul'un tümü ve Maltepe seçim sonuçlarına yönelik olağanüstü itirazda bulunmuştu.

YSK, o başvuruların ardından ara kararlar verdi. İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumunun ve sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük olduğu iddiasının araştırılması istendi.

İddiaları araştıran İstanbul'daki 39 İlçe Seçim Kurulu raporlarını YSK'ya gönderdi. YSK üyeleri, o raporları inceleyecek. Bu sürecin ardından da İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son karar verilecek.

3 İHTİMAL



YSK'nın alabileceği kararla ilgili 3 olasılık var.