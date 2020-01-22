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  4. YSK'da yeni üyeler belli oldu

YSK'da yeni üyeler belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliği için Danıştay'da yapılan seçimlerin üçüncü turunda 2 üye belirlendi.

YSK'da yeni üyeler belli oldu

YSK Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni üyelikler için Danıştay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçimlere bugün de devam edildi.

Danıştaydan üç üyenin belirlenmesi için Danıştay Büyük Genel Kurulunca seçimlerin üçüncü turunda üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alan Ali Ürker ve Battal Öğüt YSK üyeliğine seçildi.

Diğer adaylar Ekrem Özübek, Hasan Önal ve Bilge Apaydın yeterli oyu alamadı, Adil Memiş ise dün yapılan ikinci turda adaylıktan çekildi.

Danıştaydaki seçimler, bir üyenin daha seçilmesi için devam ediyor.

Yargıtaydan 3 üyenin belirlenmesi için yapılan seçimlerde ise Ahmet Yener ve Mahmut Akgün, YSK üyeliğine seçilmişti.

Yargıtaydan bir üyenin daha belirlenmesi için seçimlere yarın devam edilecek.

YSK'de, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak.

Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın da görev süreleri aynı gün sona erecek.

Yeni üyeler, 6 üyenin seçilmesinin ardından 24 Ocak'ta göreve başlayacak.

YSK'nin seçilen yeni üyeleri toplanarak aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkanı belirleyecek.

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Danıştay YSK üyeliği seçim süreci Yüksek Seçim Kurulu

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