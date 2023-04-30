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YSK'dan 14 Mayıs için yeni karar! Okul kantinleri açık olacak

30.04.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerle ilgili yeni bir karar aldı. YSK, oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulmasında engel bulunmadığına hükmetti.

YSK'dan 14 Mayıs için yeni karar! Okul kantinleri açık olacak

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayımını sürdürürken, Ankara Kantinciler Odası Başkanlığınca Yüksek Seçim Kuruluna, oy verme günü okul kantinlerinin açık olup olmayacağı konusu soruldu.

OKUL KANTİNLERİ SEÇİM GÜNÜ AÇIK OLACAK

Talebi görüşen Kurul, ilgili kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarının değerlendirilmesi sonucu, oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulmasında engel bulunmadığına hükmetti.

KANTIN

Kurul, toplanmaya müsait masa ve sandalye düzeneğinden faydalanmamak şartıyla oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulması gerektiğine karar verdi.

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(AA)

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