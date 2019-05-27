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YSK'dan AK Parti'nin Türkan Saylan Kültür Merkezi talebine ret!

SEÇİM HABERLERİ  | 27.05.2019 22:34 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin Maltepe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin değiştirilmesine dair talebini reddetti.

YSK'dan AK Parti'nin Türkan Saylan Kültür Merkezi talebine ret!

AK Parti Maltepe İlçe Teşkilatı 20 Mayıs 2019’da Maltepe İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 23 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim için ilçe seçim merkezinin değiştirilmesini talep etmişti. Başvuruda mevcut ilçe seçim merkezi olan Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin güvenlik ve tarafsızlık açısından uygun olmadığı belirtilmişti. İlçe seçim kurulu başvuruyu kabul etti. Sonuçlarının alınacağı merkez olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Müzahir Sille Spor Kompleksi'nin kullanılmasına karar verdi. Ancak CHP bu karara itiraz edince İstanbul İl Seçim Kurulu bu kararı kaldırdı.

İstanbul İlçe Seçim Kurulu kararına da AK Parti itiraz edince başvuru YSK’nın önüne geldi. YSK “İl Seçim Kurulunun kararı kesin" diyerek başvuruyu reddetti. Türkan Saylan Kültür Merkezi, seçimde ilçe seçim merkezi olarak kullanılacak. (İHA)

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YSK Yüksek Seçim Kurulu ak parti maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi

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