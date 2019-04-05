YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK, İstanbul İl Seçim Kurulu kararlarına yapılan itirazları görüşmek için dün gece toplandı. AK Parti'nin itirazı üzerine, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunca tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasına karar veren YSK, AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in bir başka başvurusu üzerine Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunca da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasını kararlaştırdı. YSK, ayrıca MHP Maltepe İlçe Başkanı Mesut Kamburoğlu'nun yaptığı iki ayrı başvuruda, Maltepe 1 ve 2. İlçe Seçim Kurulunca Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulalarının sayımına karar verdi.

BEYOĞLU'NDA GEÇERSİZ OYLAR SAYILACAK

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, geçersiz oyların yeniden sayım talebini reddetmiş, İstanbul İl Seçim Kurulu, 4 Nisan'da Beyoğlu İlçe Seçim Kurulunun bu kararını kaldırmıştı. CHP, İl Seçim Kurulu kararının durdurulması talebiyle YSK'ye başvurdu. YSK, Beyoğlu 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulunca tüm oyların sayımına fiilen başlanmış olması nedeniyle itirazı reddetti. Böylece Beyoğlu'ndaki geçersiz oylara ilişkin sayım işlemleri devam edecek.