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YSK'dan seçim malzemeleri hazırlıklarıyla ilgili açıklama geldi! 'Yıllardan beri süregelen bir uygulama'

05.01.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı, seçim malzemelerinin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla alınması yönteminin, mevzuata uygun olarak yıllardan beri süregelen bir uygulama olduğu bildirildi.

YSK'dan seçim malzemeleri hazırlıklarıyla ilgili açıklama geldi! 'Yıllardan beri süregelen bir uygulama'

YSK Başkanlığından, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma gibi görevlerin YSK'ya verildiği hatırlatıldı.

11 yüksek yargıçtan oluşan YSK'da, son milletvekili genel seçiminde en çok oy alan dört siyasi parti temsilcisi ile TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin de görev aldığı hatırlatılan açıklamada, siyasi parti temsilcilerinin, tüm komisyon çalışmalarına ve kararların alındığı Kurul toplantılarına katılıp görüşlerini dile getirdikleri ve önemli katkı sağladıkları ifade edildi.

4734 sayılı Kanun'un, seçim malzemelerinin DMO aracılığıyla alınmasını mümkün kıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçim malzemelerinin DMO aracılığıyla alınması yöntemi, mevzuatına uygun olarak yıllardan beri süregelen bir uygulamadır, bu uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. İhtiyaç dahilinde alınması planlanan seçim malzemeleri, YSK'nın yetkili birimleri tarafından, seçmen sayıları, yasalar gereğince gelecek yıllarda yapılacak seçimler, erken seçim ihtimali, siyasi parti kongreleri ile odalar ve borsalar seçimleri gibi unsurlar dikkate alınarak hesaplanmakta, yine YSK'nın takdirlerine ve siyasi parti temsilcilerinin bilgilerine sunularak Yüksek Kurulun kararları doğrultusunda mevzuatı çerçevesinde alınmaktadır."

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Stoklarda hazır edilen filigranlı kağıtların seçim zamanlarında, seçime katılacak siyasi parti, bağımsız aday ve seçmen sayısı dikkate alınarak gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra oy pusulası ile oy zarfı üretilmesi işleminde kullanıldığı aktarılan açıklamada, "YSK, seçim malzemelerini muhafaza edeceği yeterli deposu bulunmadığı için güvenli depolama imkanlarına sahip DMO depolarında muhafaza etmekte olup depoların güvenliği emniyet ve jandarma teşkilatı tarafından sağlanmaktadır." denildi.

YSK açıklamasında, Türkiye'de seçimlerin yapılacağı tarihlerin yasalarda düzenlendiği belirtilerek, "Ancak seçimlerin zamanından önce yapılması her zaman mümkün olduğu için bu durum seçim malzemelerinde stoklu çalışmayı gerektirmektedir. Bu nedenle stoklarda eksilen seçim malzemelerinin yerine yenileri alınarak stoklar tamamlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, seçim iş ve işlemlerinin sağlıklı, düzenli ve hukuka uygun yürütülmesi amacıyla hayata geçirilen "Yüksek Seçim Kurulu Yeni Veri Merkezi Projesi"nin, YSK'nın kararları doğrultusunda, Bütçe Kanunu ile TBMM'de yasalaştığı, Savunma Sanayii Başkanlığıyla yapılan protokol gereğince HAVELSAN A.Ş'nin yükleniciliğinde uygulandığı anlatıldı.

Bu hususun her adımından siyasi parti temsilcilerinin bilgilendirildiği, sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Yüksek Kurulun idari faaliyetleriyle ilgili bir husus hakkında yasama meclisinin bir üyesi veya bir siyasi partinin açıklama istemesi halinde TBMM'ye yazılı soru yolu ile iletilmesi şeklinde prosedür işletilmektedir. Adalet Bakanlığı aracılığıyla Yüksek Seçim Kuruluna iletilen yazılı sorular Yüksek Kurulda görüşülerek gerekli açıklamalar yapılmaktadır."

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seçim YSK

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