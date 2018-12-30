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YSK'dan seçim öncesi tutuklu ve hükümlülerle ilgili önemli karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

SEÇİM HABERLERİ  | 30.12.2018 08:41 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenlerin oy kullanmalarında uyulacak esasları belirledi.

YSK'dan seçim öncesi tutuklu ve hükümlülerle ilgili önemli karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK’nın ceza infaz kurumlarındaki mahkum seçmenlerin oy kullanmasındaki esasları içeren kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mükerrer sayıda yer alan karara göre, kasıtlı suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan (firar edenler dahil) hükümlüler oy kullanamayacak.

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenlerden ikametleri büyükşehirlerde olanlar, adresleri ceza infaz kurumunun bulunduğu mahalledeyse tüm seçim türlerinde, ceza infaz kurumunun bulunduğu ilçede fakat farklı mahalledeyse büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi seçimlerinde, ceza infaz kurumunun bulunduğu ilde ama farklı bir ilçedeyse yalnızca büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan yerlerdeki tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenler ise adresleri il merkezindeki mahallede kayıtlıysa belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar heyeti üyeliği seçiminde, ceza infaz kurumunun bulunduğu ilçe merkezindeki mahallede ise o yer belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar heyeti üyeliği seçiminde, ceza infaz kurumunun bulunduğu beldedeki mahallede ise belde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar heyeti üyeliği seçiminde, ceza infaz kurumunun bulunduğu köyde ise il genel meclisi üyeliği ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinde oy kullanacak.

Seçmen kütüklerinin kesinleşme tarihinden sonra tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yer almayan seçmenler, ceza infaz kurumu yönetimi aracılığıyla ceza infaz kurumunun bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat etmeleri halinde kesinleşen ceza infaz kurumunun bulunduğu yer seçmen kütüklerinde kayıtlı olmaları şartıyla tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listesine dahil edilecek.

Seçim takvimine göre, 28 Mart 2019 Perşembe günü itibariyle kesinleşecek olan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listelerinde kayıtlı bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan tutuklu olanlar ceza infaz kurumunun bulunduğu seçim çevresinde yapılacak seçimlerde oy kullanacak.

"BUNUN CEVABINI VERİN"

YSK'nın bu kararını köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bazı sorular yöneltti.

Öztürk, bugünkü 'Seçim öncesi YSK'dan bomba karar' başlıklı yazısında, değişiklikle ilgili olarak şunları yazdı:

Silivri'deki, Sincan'da ki, Şakran'daki, Maltepe'deki kısaca bütün cezaevlerindeki tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlar “Ben, yasalarla tanınan seçme hakkını kullanacağım, bu nedenle
kayıtlı bulunduğum seçim çevresine naklimi istiyorum” diye bir talepte bulunursa, Cumhuriyet savcılığı ne yapacak? “Senin oy kullanma hakkın YSK kararı ile kaldırıldı, kısıtlandı” diyebilecek
mi?

16 Nisan 2017'de yapılan referandumda seçme hakkına, kanuna rağmen “Mühürsüz oyları geçerli sayıyorum” diyen YSK, şimdi de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, hatta Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararları aksine, suçlulukları bile kanıtlanmamış, evrensel ve Türk Ceza Kanunu'nda yer alan masumiyet karinesinden yararlanan tutukluların seçme haklarını adeta yasakladı.

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