YSK, Diyarbakır Bağlar’da seçimi kazanan HDP’li adayın KHK ile atılmasını gerekçe göstererek adaylığını düşürdü. Mazbatanın seçimde ikinci olan AK Partili adaya verilmesine karar verildi.

YSK, Diyarbak\u0131r Ba\u011flar\u2019da se\u00e7imi kazanan HDP\u2019li aday\u0131n KHK ile at\u0131lmas\u0131n\u0131 gerek\u00e7e g\u00f6stererek adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. Mazbatan\u0131n se\u00e7imde ikinci olan AK Partili adaya verilmesine karar verildi. Onlarca ara\u00e7 ge\u00e7iyordu! G\u00f6r\u00fcr g\u00f6rmez jandarmaya haber verdilerNATO Parlamenter Asamblesi Roth Semineri, Akdeniz ve Ortado\u011fu \u00d6zel Grubu Toplant\u0131s\u0131K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: Macron'un karar\u0131 kabul edilemez