HABER

YSK, Diyarbakır Bağlar’da seçimi kazanan HDP’li adayın KHK ile atılmasını gerekçe göstererek adaylığını düşürdü. Mazbatanın seçimde ikinci olan AK Partili adaya verilmesine karar verildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 12:25 | Son Güncelleme

YSK, Diyarbakır Bağlar’da seçimi kazanan HDP’li adayın KHK ile atılmasını gerekçe göstererek adaylığını düşürdü.

YSK, Diyarbakır Bağlar’da seçimi kazanan HDP’li adayın KHK ile atılmasını gerekçe göstererek adaylığını düşürdü. Mazbatanın seçimde ikinci olan AK Partili adaya verilmesine karar verildi.

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
NATO Parlamenter Asamblesi Roth Semineri, Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu ToplantısıNATO Parlamenter Asamblesi Roth Semineri, Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Toplantısı
Kılıçdaroğlu: Macron'un kararı kabul edilemezKılıçdaroğlu: Macron'un kararı kabul edilemez

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap! Salonu terk ettiler

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap

Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya tepki

Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya tepki

Mustafa Şentop'tan İtalya'nın '1915 olayları' kararına sert tepki

Mustafa Şentop'tan İtalya'nın 1915 olayları kararına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki darbeyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan Sudan'daki darbeyle ilgili ilk açıklama

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.