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YSK, DP Bodrum Belediye Başkan adayı Kaynar'ın itirazını kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 19:49 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), adaylığı düşürülen Demokrat Parti (DP) Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar'ın yaptığı itirazı kabul etti.

YSK, DP Bodrum Belediye Başkan adayı Kaynar'ın itirazını kabul etti

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), adaylığı düşürülen Demokrat Parti (DP) Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar'ın yaptığı itirazı kabul etti. Kaynar, kararın ardından yaptığı açıklamada, "YSK'nın itirazımızı kabul etmesi bizi daha da kamçıladı. Şimdi daha büyük bir şevkle Bodrum için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Bodrum İlçe Seçim Kurulu geçen 23 Şubat'ta, Bodrum 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin DP adayı Halil İbrahim Kaynar hakkında 15 Eylül 2017 tarihinde verdiği 11 ay 7 gün süre ile kamu görevi üstlenmekten yasaklanması kararının kesinleşerek infaz aşamasına geldiğini tespit edip, adaylığını düşürdü. Kaynar, bunun üzerine Muğla İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu da dün değerlendirmesini yapıp Kaynar'ın itirazını reddetti. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu'nun bu kararına YSK'da itiraz edildi. YSK, bugün yaptığı değerlendirmede Kaynar'ı haklı bulup, itirazı kabul etti. Bu kararla aday olmasının önünde bir engel kalmadı.
Karar sonrası yazılı açıklama yapan Halil İbrahim Kaynar, "Biz çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Her gün vatandaşlarımızla buluştuk, projelerimizi, yapacaklarımızı anlattık. YSK'nın itirazımızı kabul etmesi bizi daha da kamçıladı. Şimdi daha büyük bir şevkle Bodrum için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
'YSK'NIN KARARI HUKUKEN VİCDANLARI TATMİN ETMİŞTİR'
Kaynar'ın avukatlarından Baran Akcan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "YSK tarafından verilen karar hukuken vicdanları tatmin etmiştir. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki; bir siyasi parti üyesi olarak değil konuya hukuken müdahil oldum. Gerek İlçe Seçim Kurulu gerekse İl Seçim Kurulu tarafından verilen kararlar açıkça hukuka aykırılık teşkil etmekteydi. Seçme ve seçilme hakkı, Anayasa, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nca güvence altına alınmış olup, İl ve İlçe Seçim Kurulları'nca verilen kararlar, 'tam olarak kanunsuzluk' içermekteydi. YSK'nın vermiş olduğu karar demokrasimiz için bir kazanım olmuştur. Seçime katılmak isteyen adaylar açısından eşit şartlar sağlanmıştır" diye konuştu.

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YSK, DP Bodrum Belediye Başkan adayı Kaynar'ın itirazını kabul etti

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