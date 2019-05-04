"YSK geçmiş kararlarına uygun davranmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "YSK'yi aklayacak tek bir şey vardır. YSK'nin seçim hukukuna ve bugüne kadar yapmış olduğu kendi içtihatlarına, geçmiş kararlarına uygun davranması, buna göre karar vermesidir." dedi. CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, sözlerine, Suriye'nin Azez bölgesinde şehit olan yüzbaşı için rahmet dileyerek başladı. Faik Öztrak, "Şehit olan yüzbaşımıza Allah'tan rahmet, milletimize, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Ağır yaralı binbaşımızın da bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyoruz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MÜSİAD'ın toplantısında bir konuşma yaptığına işaret eden Öztrak, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı bir konuşma yaptı. Bu konuşmada aynı zamanda Cumhurbaşkanı olan Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı, 'İstanbul seçimlerinde oyun var, şaibe var, yolsuzluk var. YSK seçimleri yenilesin. Hem kendisini aklasın hem de milleti rahatlatsın' demiş. Ortada bir oyun olmadığı belli. Şaibe de yok. Ama ortada bir şey var. Ortada hazımsızlık, ortada mızıkçılık var." ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Bahçeli'den çok sert açıklama: Hainlerin kökü kazınmalıdır İmamoğlu'ndan AK Parti'ye 'şaibe' yanıtı!

Faik Öztrak, AK Parti'nin tüm itirazlarının maddi temelden yoksun çıktığını ileri sürerek, "En son Genel Başkan Yardımcımız Twitter hesabından açıklamış. 46 bin 426 kişinin usulsüz oy kullandığını iddia ediyordu AK Parti. İncelemede bu 46 bin 426 itirazın sadece 766'sı incelemeye değer görüldü. Fark kaç? 13 bin küsur. Demek ki sonucu değiştirecek bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "YSK kendini aklasın" sözlerini aktaran Öztrak, şöyle devam etti: "En vahimi, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olan Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı'nın 'YSK kendisini aklasın' demesidir. Anayasa madde 104 Cumhurbaşkanının görev ve sorumluluklarını belirliyor. Orada diyor ki; 'Devlet organlarını düzenli ve uyumlu çalışmasıyla görevlidir' diyor. Baştan beri söylüyoruz. Türkiye'de ucube bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kuruldu. Bakın, şimdi ortaya neler çıkıyor? Anayasa'da devletin organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmekle görevli Cumhurbaşkanının söyleyeceği bu laf mı?"

- "YSK hangi şaibeye neden oldu, çıkıp kendini aklayacak?" "Ellerinde hangi bilgi var? YSK hangi şaibe, hangi yolsuzluğa neden olmuş da şimdi çıkıp kendini aklayacak?" sorunu yönelten Faik Öztrak, "Bırakın artık YSK'yi baskı altına almayı, şimdi YSK'yi zan altına da almaya başladılar." şeklinde konuştu. Öztrak, YSK'nin yaptığı 16 Nisan referandumunda, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde, milletvekili seçiminde, 31 Mart'ta yapılan ilçe belediye başkanları seçiminde ve belediye meclislerinin seçiminde bir sorun olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Ama bir tek vatandaşın kendilerine vermediği, Ekrem İmamoğlu'na, CHP'ye, Millet İttifakı'na verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sorun var. Sorunu da neredeyse şaibe, yolsuzluk ithamlarını muhalefet partilerine yöneltiyorlar. Baştan beri söylüyorum. Seçimde yolsuzluk varsa, o yolsuzluğu gücü elinde tutanlar yapar." - "Yukarıdan aşağı, soldan sağa sayıyorlar" İstanbul için incelemelerin devam ettiğini belirten Faik Öztrak, "Yukardan aşağı sayılıyor, sağdan sola sayılıyor, maddi temeli olan hiçbir iddia ortaya çıkmıyor. Ama üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen bir türlü Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili itirazları durmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Şimdi bir de yeni bir şey çıkmış. AK Parti Genel Başkanı seçimlerin yenilenmesi için yeni bir kriter ortaya koymuş. Diyor ki; 'Dünyanın her yerinde yarım puan, bir puan fark olursa seçim yenilenir'. AK Parti Genel Başkanı artık şu kılavuzlarını değiştirsin." ifadelerini kullanan Öztrak, şunları dile getirdi: "Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir seçim hukuku yok. Bakın 2000 seçimleri, ABD Başkanlık seçimleri. Bush, Al Gore karşısında seçimleri 500 oyla kazandı. Nerde yüzde 1, yüzde yarım? Nereden çıkıyor bunlar anlamak mümkün değil. Sonra biraz daha ileriye gidiliyor. YSK'ye baskı yapılmak için CHP hedef gösteriliyor. Ondan sonra da deniliyor ki bu seçimin yenilenmesi, beka meselesidir. CHP'yi, partimizi, Kuvayımilliyenin devamı olan, Kurtuluş Savaşı meydanlarında emperyalizme karşı bir milletin yürüttüğü en büyük savaş olan, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuş olan partimize sürekli kara sürme, on parmakta on kara, bu karaları partimize çalmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar." "Nedir yani beka meselesi? Bizim belediye başkanlarımızın gelir gelmez kendilerinin belediye binalarının kapısından indirdiği 'T.C.' ibarelerini yeniden astırmak mıdır beka meselesi?" diye soran Faik Öztrak, esas beka meselesinin ekonomi olduğunu savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Milletin mutfağını, aşını, işini yangın yerine çeviren ekonomik meseleleri unutup, kalkıp kendi koltuklarının peşinden koşanlar esas bu milletin beka meselesi. Şimdi bir hukuk cinayeti tasarlanmış. Hatırlayın hem 2 Nisan'da Dolmabahçe'de bu hukuk cinayetinin eyleme geçirilmesiyle ilgili düğmeye basılmıştı. CHP'nin sandıkta kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini masada çalmak için bu düğmeye basılmıştı. Bu cinayete azmettiren de bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu Yüce Divan'da alabilirler. Suriye'den her gün şehitlerimiz geliyor. Bunu konuşamıyoruz. 2,5 milyon istihdamdan bahsediliyor. Biz de şunu söylüyoruz. Siz 2,5 milyon istihdam yaratmaktan bahsediyorsunuz. Son bir yılda 872 bin vatandaşımız bırakın yeni işe başlama, işini kaybetti, işten atıldı. Nerede 2,5 milyon istihdam. İşsiz sayısı 8 milyon 300 bini aştı. Dünyadaki 96 ülkenin nüfusundan daha fazla bizim işsiz sayımız. Bu beyler Suriye'de Emevi camisinde namaz kılacağız diye yola çıktılar. Sonunda 3,5 milyon Suriyeli ülkemize sığınmak zorunda kaldı."