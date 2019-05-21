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YSK gerekçeli kararı bugün de açıklamayacak

21.05.2019 17:23 | Son Güncelleme

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararını yine erteledi.

YSK gerekçeli kararı bugün de açıklamayacak

Gerekçeli kararın Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. İptal kararının üzerinden 15 gün geçti.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) itirazı üzerine 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesine karar vermişti. Ancak 6 Mayıs'ta açıklanan iptal kararının üzerinden 15 gün geçmesine rağmen gerekçeli karar henüz açıklanmış değil.

YSK'nın gerekçeli kararının Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılması bekleniyordu. Ancak Salı günü Sadi Güven başkanlığında biraraya gelen YSK üyelerinin toplantısı sonrasında da gerekçeli karar ertelendi. Ertelemenin YSK'nın muhalif üyelerinin iptal kararına şerh talebi nedeniyle alındığı bildirildi.

Seçimin yenilenmesi konusunda 'ret' oyu veren 4 muhalif üye, gerekçede yeni hususlara yanıt vermek için ek süre talebinde bulundu. 7 üyenin yeni tespitleri için muhalif üyelerin karşı tezlerini yazacağı belirtildi. Bu işlemin tamamlanmasının ardından gerekçeli kararın açıklanması bekleniyor.

Yedek üye itirazına ret

4'e karşı 7 oy ile alınan seçimin iptali ve yenilenmesi kararında yedek üyelerin oy kullandığına ilişkin itiraz da toplantıda gündeme geldi. İtirazda, kurulun 11 üyesinden 4'ünün 'yedek üye' sıfatıyla İstanbul kararının görüşüldüğü toplantıda bulunduğu ifade edildi.

Kurul, 'yedek üye' itirazı hakkında ret kararı verdi. YSK'nın ret kararında, "Üyeler, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca doğrudan 'yedek üye' sıfatıyla seçilmemektedir. Hangi üyelerin yedek üye olacağı ad çekme suretiyle belirlenmektedir" denildi.

Anayasa ve ilgili mevzuatta YSK'nın 7 üye ile toplanacağına dair açık bir hüküm ve düzenlemenin bulunmadığına dikkat çekilerek, İstanbul seçimi hakkında yapılan itirazların 11 üye ile karara bağlanmasının Anayasa ve diğer ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkarmadığı kaydedildi.

dha,DW, MK/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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