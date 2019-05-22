HABER

YSK Gerekçeli Kararını Açıkladı

22.05.2019 19:52 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesiyle ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda 'memur olmayan sandık kurulu başkan sayısının' 700'ü geçtiği belirtildi

YSK Gerekçeli Kararını Açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesiyle ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda 'memur olmayan sandık kurulu başkan sayısının' 700'ü geçtiği belirtildi.

AA'nın bildirdiğine göre, YSK'nin İstanbul kararının gerekçesinde, "Kanun hükmünün yoruma yer bırakmayacak şekilde açıklığı karşısında, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri listesinden seçilmesi kanuni bir zorunluluktur" ifadesi kullanıldı

Gerekçeli kararda şunlar kaydedildi:

"İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281'dir. Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir. Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesiyle ilgili YSK'nin daha önceden vermiş olduğu emsal oluşturacak içtihadı bulunmamaktadır."

Kararda şu tespitlere de yer verildi:

"Oy farkının 13 bin 729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, seçimin neticesine müessir görülmüştür. 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği görülmektedir. Kanuna aykırılık oluşturan bu belirlemenin neden yapıldığı ilçe seçim kurulları tarafından izah edilememiştir."

16 gündür beklenen karar muhalefet şerhleriyle birlikte toplam 250 sayfadan oluşuyor.

Kurul, 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararı 4'e karşı 7 oyla almıştı.

7 üye hafta başında kararı hazırladı ancak muhalif kurul üyeleri, kararda ek gerekçeler olduğunu belirterek yeni süre istedi. Kurul üyeleri gerekçeli kararı okudu ve muhalefet şerhlerini güncelledi.

PARTNERİbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!İbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!
31 Mart yerel seçimleri: YSK kesin sonuçları açıkladı31 Mart yerel seçimleri: YSK kesin sonuçları açıkladı
 Trump Mali Kayıtlarının Kongre’yle Paylaşılmaması İçin Çabalıyor Trump Mali Kayıtlarının Kongre’yle Paylaşılmaması İçin Çabalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni imajına beğeni yağdı...

Yeni imajına beğeni yağdı...

Dortmund'dan bir bomba transfer daha

Dortmund'dan bir bomba transfer daha

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uber sürücüsü savaş suçu işlemekten suçlu bulundu!

Uber sürücüsü savaş suçu işlemekten suçlu bulundu!

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ne işi var?

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ne işi var?

Korkutan araştırma: İki dev ülke savaşa girecek!

Korkutan araştırma: İki dev ülke savaşa girecek!

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama: Kimyasal saldırıları tespit ettik

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama!

Rusya'dan mini zirve! Görüşme sonrası ilk açıklama geldi!

Rusya'dan mini zirve! Görüşme sonrası ilk açıklama geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.