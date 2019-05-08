"YSK hakimleri, vicdanlarıyla hareket etmiştir"

Soylu: Ben hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim

Soylu: Ben hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

"Demokrasi ve hukuk ilkelerini çarpıtmaya dönük bir takım çabaların olduğu görülmektedir. İstanbul'da yapılan seçime ilişkin olumsuzlukları göz önüne seren sebeplerin açıkça ortada olduğu, seçimlerin iptal edilmediği, tek bir vatandaşımızın dahi oy verme hakkı elinden alınmadığı halde 'sandıkta kazandık, YSK'da kaybettik' şeklindeki algı inşa etme çabalarını doğru bulmuyoruz."

YSK'nin aldığı kararın, milletin iradesini koruma ve seçimin şaibeli durumunu ortadan kaldırma adına önemli olduğu değerlendirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Seçimlerde itiraz hakkının demokrasi ve hukukun vazgeçilmez bir gereği olduğu vurgulanan açıklamada, buradaki asıl amacın milli iradenin en doğru şekilde ortaya çıkmasının garanti altına alınması olduğu belirtildi.

Derneğin Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, demokrasi şöleni havasında geçen 31 Mart seçimlerinde, İstanbul Belediye Başkanlığı ile alakalı hukuksuzluk iddialarını geçerli bulan YSK'nin seçimi yenileme kararı aldığı hatırlatıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneğinden (ODTÜBİRDER), YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Oluşturulmak istenen baskıcı havaya karşın, YSK hakimleri vicdanlarıyla hareket etmiş, İstanbul için seçimi yenileme kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Siyasi çevrelerin en üst düzey yetkililerinin açıklamalarıyla, karar öncesi ve sonrasında YSK'yi itham etmelerinin de kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yargıyı yeni bir 367 skandalına sürüklemek istendiği gözlenmiştir. Oluşturulmak istenen baskıcı havaya karşın, YSK hakimleri vicdanlarıyla hareket etmiş, İstanbul için seçimi yenileme kararı almıştır. Yasal zemini içerisinde yenilenecek olan seçim, kimin lehine neticelenirse neticelensin, kuşkulardan uzak ve vatandaş iradesinin doğru tecelli ettiğine güven duyulan bir sonuç olacaktır. Yenileme kararının ardından,'diktatörlük', 'sivil darbe' gibi söylemler, bizim nazarımızda hukuk ve milli irade tanımayan bir anlayışın göstergesidir. Bu yaklaşımların duyarlı demokratlıkla da bağdaşır yanı yoktur.

YSK üyelerine 'sokağa çıkamazsınız, yüzünüze tükürürler' şeklindeki hakaret ve tehditleri son derece çirkin buluyoruz. Seçimin yenilenmesi yönünde oy kullanan hakimlerin çete üyesi olmakla itham edilmesi, her şeyden önce kurumun saygınlığına bir saldırıdır. Bu tür yaklaşımlar toplumu provokasyonlara yönlendirecek düzeydedir. Buna kimsenin hakkı yoktur. Hiçbir gerekçeyi göz önüne almaksızın, YSK kararını eleştirmek temel hukuki değerlerden ve ahlaktan uzaklaşmak anlamına gelecektir. ODTÜBİRDER olarak tüm vatandaşlarımızı, hakkı ve halkın iradesini üstün tutan tüm paydaşlarımızı, toplumu germek isteyen iç ve dış mihraklara karşı daha duyarlı olmaya ve milli iradenin hukuk içerisinde tezahürüne özen göstermeye çağırıyoruz. Bizler dün olduğu gibi bugün de haktan ve milli iradenin doğru tecelli etmesinden yana olacağız."

