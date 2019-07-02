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YSK hesapladı! Bazı illerin milletvekili sayıları düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını hesapladı. Buna göre, İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya, Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı 13'ten 12'ye düştü. Kırşehir'in vekil sayısı 2'den 3'e, Tekirdağ'ın milletvekili sayısı 7'den 8'e, Bayburt'un vekil sayısı ise 1'den 2'ye çıktı.

YSK hesapladı! Bazı illerin milletvekili sayıları düştü

YSK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. Kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

Buna göre, yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir seçim çevresi, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya, Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı 13'ten 12'ye düştü. Kırşehir'in vekil sayısı 2'den 3'e, Tekirdağ'ın milletvekili sayısı 7'den 8'e, Bayburt'un vekil sayısı ise 1'den 2'ye çıktı.

Yapılan belirlemeye göre, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa 2, 96 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ise 2 seçim çevresine bölündü.

Seçim çevreleri belirlenirken, seçim çevrelerinin mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulması, ilçelerin mülki bütünlüklerinin bozulmaması ve idari teşkilat yapısının değiştirilmemesi gözetildi. Ayrıca aynı seçim çevresinde yer alan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaşım imkanları da göz önünde bulunduruldu.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

1

2

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YSK istanbul Milletvekili

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