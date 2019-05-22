YSK İstanbul için gerekçeli kararını açıkladı

Kararda "Sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde olan 108 adet sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30.281'dir" denildi ve şu ifadeye yer verildi: "Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir. Sayım döküm cetvellerindeki bu eksiklik, tek başına seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesi ile birlikte değerlendirilmiştir."

Oy çokluğuyla alınan karar: "(…) yukarıda izah edilen diğer kanuna aykırılık ve usulsüzlükler, seçimin güvenilirliğini ortadan kaldıran ve seçim sonucuna müessir olay ve haller kapsamında görülmüş, bu nedenle seçimin iptali ve yenilenmesine karar verilmesi gerekmiştir" ifadeleriyle gerekçelendirildi.

"Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz"

YSK’nın kararına şerh koyan dört üyeden biri olan YSK Başkanı Sadi Güven’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz. Sandık kurullarına ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kurullara karşı yapılan itirazlar, seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez"

Karara şerh koyan üyelerden Yunus Aykın da "İstanbul’daki toplam seçmen sayısının 10.560.963 olduğu göz önüne alındığında 601 kısıtlı seçmenin oy kullanmış olmasının seçimin iptalini gerektirecek bir usulsüzlük olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını" belirtti.