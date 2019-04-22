YSK İstanbul itirazlarını gündeme aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptaline ilişkin Ak Parti’nin yaptığı olağanüstü itirazını gündeme aldı.

31 Mart mahalli idareler seçimine ilişkin YSK cephesinde olağan itiraz süreçleri bitti. Ak Parti ve MHP özellikle İstanbul için olağanüstü itiraz sürecinde dilekçelerini YSK’ya sundu. YSK Başkanı Sadi Güven önderliğinde kurul üyeleri toplanarak itirazı toplantıda gündeme aldı. AK Parti itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia etmişti.

