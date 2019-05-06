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YSK, İstanbul seçimine itirazı görüşmek için toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 15:31 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin AK Parti'nin yaptığı olağanüstü itirazı görüşmek üzere toplandı.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin AK Parti'nin yaptığı olağanüstü itirazı görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, İstanbul ilçe seçim kurullarından gelen belgeler incelenecek, AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel sunum yapacak.
YSK, Sadi Güven başkanlığında, saat 14.30'da toplandı. Toplantıda AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz görüşülecek. Kurul, 23 Nisan'da verdiği ara kararında, İstanbul ilçe seçim kurullarından AK Parti'nin itiraz dilekçesinde yer alan iddiaların araştırılmasını istemişti. İlçe seçim kurullarından YSK'ya gelen bilgi ve belgeler toplantıda okunacak, siyasi parti temsilcileri, kurula sunulan bilgi ve belgeler hakkında değerlendirmelerde bulunacak. AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel ise kurul üyelerine detaylı sunum ve analiz gerçekleştirecek.
BUGÜN KARAR BEKLENİYOR
YSK'nın, İstanbul seçimlerine ilişkin yapılan itiraz hakkında bugün karar vermesi bekleniyor. Kurulun AK Parti'nin talebi doğrultusunda İstanbul seçimlerini iptal etmesi halinde, aksi yönde karar alınmazsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri, 2 Haziran'da tekrarlanacak. AK Parti'nin itirazının reddedilmesi durumundaysa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevine devam edecek.
46 BİN 447 SEÇMEN ARAŞTIRILDI
AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı başvuruda 46 bin 447 seçmenin, kısıtlı olmasına rağmen oy kullandığını öne sürmüştü. Ayrıca AK Parti'nin dilekçesinde, İstanbul genelindeki 62 bin 560 sandık başkanı ve memur üyesinin 19 bin 623'ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği kaydedilmişti. Sandık görevlilerinin arasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin bulunduğu da AK Parti'nin iddiaları arasında yer aldı.

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