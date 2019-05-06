YSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi (2)

AK PARTİ YSK TEMSİLCİSİ AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul seçimleri hakkında alınan yenilenme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Olağanüstü itiraz hakkı çerçevesinde 9 ana başlıkta itirazda bulunduklarını anımsatan Özel, "Bunlar da özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması yönündeki iddiamızda çok ısrarlıydık. Yaklaşık 6 bin 500 sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığını tespit etmiştik. 13 bin civarında sandık kurulu memur üyesinin bulunmadığını, bir de sandık sonuç tutanağının dayanağı olan sayım döküm cetvellerinin boş olduğu yönünde iddialarımız vardı. Kurul, bunun ikisi noktasında 22 tane sayım döküm cetvelinin boş olduğunu, 101 sayım döküm cetvelinin imzasız olduğunu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek, seçimlerin yenilenmesine karar verdi" dedi.

'TALEBİMİZİN HAKLILIĞI YSK’NIN KARARIYLA TEYİT EDİLMİŞ OLDU'

Seçim yenilenmesine ilişkin düzenlemenin 2018'de yapıldığına dikkat çeken AK Parti'li Özel, "Geçmişte YSK’nın içtihatları gibi durumlar vardı, ama yeni uygulama olduğu için yasa metni de son iki seçimde uygulandı. Uygulanması gereken amir hükümdür, bunun yerine getirilmemiş olması bir boşluktur. Onların vermiş olduğu kararlar yok hükmündeydi, bu gerekçelere dayanarak seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. Talebimizin haklılığı YSK'nın kararıyla teyit edilmiş oldu" diye konuştu.

'KARAR YETER SAYISINI AŞTIK'

Özel, seçim yenilenmesi kararının oy çokluğu verildiği hatırlatarak, "Herkes hür iradesiyle karara katıldı. Kabul eden olacak, ret eden olacak. Burada karar yeter sayısını aştık. 7'ye 4 bir karar çıktı. Kabul oyu veren de vermeyen de hukuki görüşleri doğrultusunda karar verdiler. Biz hepsine 'Allah razı olsun' diyoruz" dedi.

'BİR AN ÖNCE SEÇİMDEN ÇIKMAK İÇİN 23 HAZİRAN SEÇİLDİ'

Mazbata iptali kararının da çıktığını aktaran Özel, şunları söyledi:

"Seçimin yenilenmesi kararı da 23 Haziran oldu. 2 Haziran diye bir tarih vardı, ama sizler de kabul edersiniz ki, 2 Haziran’a şurada 24 günlük süre kaldı. Bu süre zarfında sandık kurulunun tekrar oluşması gerekecek, pusulalar tekrar basılacak, bunların biraz uzun süreceği için, yasadaki 60 günden sonraki ilk Pazar günü aslında. Bu da bugün ilan edilmiş olsa 7 Temmuz’a tekabül ediyordu. Süreyi uzatmamak anlamında, ülkemizin biraz daha seçim yaşamaması noktasında, bir an önce seçimden çıkmak için, biraz kısalabildiği kadar tarih öne çekilip 23 Haziran olarak kabul edildi."

‘ŞAİBESİZ SEÇİM ARZU EDİYORUZ'

AK Parti'li Özel, seçim sonucuna saygı duyacaklarını kaydederek, "Milletin hakemliğine bir kez daha gidiyoruz. 'Öyle olur, böyle olur' ama bir şaibe vardı, bir hukuki yolsuz işlemler vardı. Biz şaibesiz bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Seçim sonuçlarının herkesin içine sinmesi, yine milletin hakemliğine gidiyoruz, milletin hakemliğinde kimse korkmasın diyoruz"

değerlendirmesinde bulundu.

'EMSAL UYGULAMALAR VAR'

Siyasi partilerin aynı adaylarla seçime gidebileceklerini ifade eden AK Parti'li Özel, "Ölüm ve istifa halinde adaylarını değiştirebilirler. Seçmen kütükleri yenilenmiyor. Aynı seçmen listeleriyle gidilecektir. Kısıtlılar, ölüler düşülecektir, bir de cezaevi ilk yerleşim yeri adresi olanlar vardı Keskin’de itiraz etmiştik, onlar listeden çıkmıştı. Burada da yerleşim yeri cezaevi olanlar çıkartılacaktır. Bir de tarih itibariyle 18 yaşına girenler oy kullanacaktır" diye konuştu.

'DETAYA GİRMEYE GEREK YOK'

Özel, sandık kurullarının yeniden teşkil edileceğini, seçimlerin tümünün iptalinin tartışılmadığını ve Büyükçekmece ile Maltepe ilçeleri hakkında yapılan itirazların görüşülmeye devam edileceğini belirtti. FETÖ’nün sandık kurullarını etkileyip etkilemediği yönündeki soruyu cevaplayan AK Partili Özel, "FETÖ etkiledi, etkilemedi' demiyoruz. Kurul böyle bir karar verdi. Sandık kurulları oluşumu yasada kamu görevlisi olmasının zorunluluğuna uyulmadığı gerekçesiyle iptal etti. 'Şuradan, buradan' o kadar detaya girmeye gerek yok" dedi.

'KESİNLEŞENLERLE İLGİLİ İŞLEM YAPILMAZ'

Özel, sandık kurullarının diğer ilçelerdeki seçimleri etkileyip etkilemediği şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Onlardaki seçim sonuçları kesinleşmiştir. Olağan ve olağanüstü itiraz süreçleri bitmiştir. Kesinleşen seçim süreçleri bu verilen kararların hiçbirini etkilemez."



PARTNER Makyajsız kraliçe