YSK İstanbul'daki 13 seçim müdürünü başka illerde görevlendirme kararı aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da görev yapan 13 seçim müdürünün başka illerde görevlendirmesi yönünde karar aldı ve kararın gerekçesinin de 'seçimdeki usulsüzlükler' olduğunu açıkladı.

YSK Başkanı Sadi Güven'in gece yarısında yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde 'kamuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderilmiştir" dendi.

YSK'nın aldığı bir diğer karar ise disiplin soruşturması açılması yönünde oldu.

Sadi Güven'in açıklamasında, "Seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatılmıştır" dendi.

Disiplin soruşturmasının İstanbul'daki seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında başlatıldığı da belirtildi.

Seçim müdürleri, YSK bünyesinde görev yapan yüksek rütbeli devlet memurları demek.

Pazartesi günü 'görev alabilirler' denmişti

YSK'nın Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde yaptığı yazılı açıklamalarla birlikte Kurul'dan bir haftada iki İstanbul kararı çıkmış oldu.