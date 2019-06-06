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YSK İstanbul'daki 13 seçim müdürünü başka illerde görevlendirme kararı aldı

06.06.2019 01:06 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da görev yapan 13 seçim müdürünün başka illerde görevlendirmesi yönünde karar aldı, kararın gerekçesinin 'seçimdeki usulsüzlükler' olduğunu açıkladı. YSK'nın Pazartesi günkü açıklamasında seçim müdürlerinin 23 Haziran'da görev yapması yönünde karar almıştı.

YSK İstanbul'daki 13 seçim müdürünü başka illerde görevlendirme kararı aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da görev yapan 13 seçim müdürünün başka illerde görevlendirmesi yönünde karar aldı ve kararın gerekçesinin de 'seçimdeki usulsüzlükler' olduğunu açıkladı.

YSK Başkanı Sadi Güven'in gece yarısında yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde 'kamuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderilmiştir" dendi.

YSK'nın aldığı bir diğer karar ise disiplin soruşturması açılması yönünde oldu.

Sadi Güven'in açıklamasında, "Seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatılmıştır" dendi.

Disiplin soruşturmasının İstanbul'daki seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında başlatıldığı da belirtildi.

Seçim müdürleri, YSK bünyesinde görev yapan yüksek rütbeli devlet memurları demek.

Pazartesi günü 'görev alabilirler' denmişti

YSK'nın Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde yaptığı yazılı açıklamalarla birlikte Kurul'dan bir haftada iki İstanbul kararı çıkmış oldu.

Pazartesi günü YSK, 31 Mart yerel seçimlerinde görev yapan, ancak seçimlerin iptal edilmesiyle birlikte haklarında soruşturma başlatılan İstanbul ilçe seçim kurulu başkanları, seçim müdürleri ve seçim personelinin 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde de görev yapacağı yönünde karar almıştı.

Bugün gelen açıklamayla ise Pazartesi günü '23 Haziran'da görev yapabilirler' denen seçim müdürleri başka illerde görevlendirilmiş oldu.

YSK, İstanbul seçimini neden iptal etmişti?

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yaklaşık 13 bin oy farkla Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştı.

Ancak YSK, AKP'nin itirazını haklı bularak sandık kurullarının kanuna aykırı olarak belirlendiği kanaatine varmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilip yenilenmesine hükmetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili açıklamalarında sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı olarak atandığını ifade ederek "İşte hırsızlık buradadır" demişti.

Sandık kurulu başkanlarının ve personelinin atanması, ilçe seçim kurulları tarafından gerçekleştiriliyor.

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