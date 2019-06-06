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YSK İstanbul'daki 13 seçim müdürünü başka illere gönderdi

06.06.2019 08:56 | Son Güncelleme

YSK 31 Mart’ta İstanbul’da görev yapan 13 seçim müdürünü başka illerde görevlendirdi.

YSK İstanbul'daki 13 seçim müdürünü başka illere gönderdi

Karara gerekçe olarak "sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk" gösterildi.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul'daki 31 Mart seçimleri sonrası haklarında soruşturma açılan ilçe seçim kurulu başkanlarının 23 Haziran için görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Güven, seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemler gerekçesiyle seçim müdürleri ve diğer sorumlulular hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Güven bu kişiler hakkında, "Yüksek Seçim Kurulu'nun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatıldığını" belirtti.

Güven seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürünün başka illerde görevlendirildiğini belirtti.

HSK'ya suç duyurusu

Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusunun ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderildiğini kaydetti.

İlçe seçim kurul başkanlığına o yerdeki en kıdemli hâkimin iki yıllığına seçildiğine dikkat çeken YSK Başkanı Güven, "İlçe seçim kurulu başkanlarının ilçedeki en kıdemli hâkim olması yasal zorunluluk olup, hâkimlerin görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Hâkimlerin atanmaları ve görevden alınmaları Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisi dâhilinde değildir" dedi.

YSK Pazartesi günü "Görev alabilirler" demişti

Yüksek Seçim Kurulu 3 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görev yapmasına karar vermişti. YSK dün gece yarısı yaptığı açıklamayla, 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde görev yapacağını açıkladığı seçim müdürlerinin görev yerini değiştirmiş oldu.

Seçimlerin iptal gerekçesi

31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım'a 13 bin oy fark atarak kazanmıştı. Ancak AKP Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmiş ve YSK bu itirazı haklı bulmuştu. YSK, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlendiğini belirterek seçimin yenilenmesine karar vermişti.

DW,DHA,HT/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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