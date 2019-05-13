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YSK, İYİ Parti’nin Mustafa Kemal Paşa ilçesi itirazını yeniden reddetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2019 17:01 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti’nin tam kanunsuzlukla çerçevesinde yaptığı Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde seçimlerin iptali itirazının yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, gün içerisinde kurula gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş ve, “Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa ilçesi ile ilgili kurul kararının İstanbul kararı sonrasında tekrara değerlendirilmesi için yeniden müracaat ediyoruz” demişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti’nin tam kanunsuzlukla çerçevesinde yaptığı Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde seçimlerin iptali itirazının yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, gün içerisinde kurula gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş ve, “Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa ilçesi ile ilgili kurul kararının İstanbul kararı sonrasında tekrara değerlendirilmesi için yeniden müracaat ediyoruz” demişti. Kurul, Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa ilçesi için yapılan tam kanunsuzluk itirazını değerlendirdi ve İYİ Parti’nin talebini reddetti.
Mustafa Kemal Paşa’da ne oldu?
İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra YSK’da olağanüstü itiraz sürecinde, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 29. maddesine aykırı olarak Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesinde sandık kurullarının kamu görevlilerinden olmayan kişiler tarafından teşkil edildiği iddiasıyla seçimin iptali yönünde itirazda bulunmuştu. İYİ Parti’nin bu müracaatı YSK tarafından reddedildi. Buna rağmen İYİ Parti, Mustafa Kemal Paşa ilçesi ile ilgili kurul kararının, İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için tam kanunsuzluk çerçevesinde yeniden müracaat etti. Kurul sürdürdüğü görüşmede Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde seçimlerin iptal itirazının yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti.

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