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YSK kanuna aykırı görevlendirmeler hakkında suç duyurusunda bulunacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 23:06 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul’da kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kısa kararı açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul’da kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kısa kararı açıklandı. Kararda, AK Parti’nin İstanbul seçimlerinin iptalini ve yenilenmesini istediği belirtilerek, “Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

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