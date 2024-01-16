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YSK kararı Resmi Gazete’de! Son tarih: 20 Şubat saat 17.00!

16.01.2024 09:06 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerde aday listeleri teslim edilirken uyulması gereken yöntemlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Açıklanan karara göre; adayların belgelerini 20 Şubat Salı günü 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekiyor.

YSK kararı Resmi Gazete’de! Son tarih: 20 Şubat saat 17.00!

31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde aday listeleri teslim edilirken uyulması gereken yöntemlere ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

SON TARİH 20 ŞUBAT

Resmi Gazete’de yayımlanan YSK Kararı’na göre, büyükşehirlerde; siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkanlıkları listelerini il seçim kurullarına, siyasi parti ilçe başkanlıkları; belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini, ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellekte ve üç nüsha halinde kağıt ortamında o seçim çevresinde yapılan bütün seçimleri için ayrı ayrı olmak üzere en geç 20 Şubat Salı günü 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekecek.

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Bağımsız adayların ise kanunda öngörülen seçilme yeterliklerini taşıdıkları belirten belgelerini ve en yüksek derecedeki devlet memurunun brüt aylığı olan 7 bin 228 TL’yi mal sandığına yatırdığına dair makbuz ile birlikte dilekçeye ekleyerek en geç 20 Şubat saat 17.00’ye kadar ilgili il veya ilçe seçim kurullarına başvurmaları gerekecek. Ayrıca, bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paralar kendilerine teslim edilemeyecek.

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(İHA)


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