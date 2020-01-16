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  4. YSK kararları Resmi Gazete'de

YSK kararları Resmi Gazete'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

YSK kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği "il ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşturulması"na, "seçmen kütükleri verilebilecek ve seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin tespiti"ne ve "nüfus ve seçmen sayısına göre ilçe seçim kurulları sayısının yeniden belirlenmesi"ne ilişkin üç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilk kararda, 298 sayılı Kanun gereğince bu ayın son haftasında iki yıl süreyle görev yapacak il ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşturulacağı, aynı Kanun'un 47. maddesi gereğince de seçmen kütüğü verilebilecek ve seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi partilerin tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

Kararda, siyasi partilerin bir ilde teşkilatlanmasının varlığından bahsedilebilmesi için o ilin merkez ilçe dahil, ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmaları ve ilçe kongrelerini yapmaları; seçime katılma yeterliliğini sağlayabilmeleri için de illerin en az yarısında teşkilatlanmaları ya da Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması gerektiği vurgulandı.

Kararda, bu esaslar çerçevesinde oluşturulacak ilçe seçim kurullarının oluşumunda üye istenilecek, il ve ilçe seçim kurullarında temsilci bulundurabilecek, seçmen kütüğü verilebilecek ve seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partileri tespit ve ilan etme görev ve yetkisinin YSK'de bulunduğu hatırlatıldı.

Yapılan çalışma sonrası 15 siyasi partinin, 298 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 4. fıkrası uyarınca 2020 yılı Ocak ayının son haftasında iki yıl süre için yeniden kurulacak ilçe seçim kurullarının kuruluşunda üye istenebilecek ve aynı Kanun'un 47. maddesine göre seçmen kütüklerinin verilebileceği siyasi partiler olarak tespit ve ilanının gerektiği kaydedildi.

Bu partiler şöyle:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi,

2- Anavatan Partisi,

3- Bağımsız Türkiye Partisi,

4- Büyük Birlik Partisi,

5- Cumhuriyet Halk Partisi,

6- Demokrat Parti,

7- Demokratik Sol Parti,

8- Halkların Demokratik Partisi,

9- Hür Dava Partisi,

10- İYİ Parti,

11- Milliyetçi Hareket Partisi,

12- Saadet Partisi,

13- Türkiye Komünist Partisi,

14- Vatan Partisi,

15- Yeniden Refah Partisi.

- İlçe seçim kurullarının ilke ve esaslarını belirleyen karar

YSK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararında da il ve ilçe seçim kurullarının kuruluş esas ve ilkeleri belirlendi.

Kararda, bu kurulların iki yıllık görev sürelerinin bu ay dolması nedeniyle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği, bu ayın son haftası içinde iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden kurulların oluşturulmasının gerektiği belirtildi.

Bu nedenle, il ve ilçe seçim kurullarıyla Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun, 298 sayılı Kanun'un 15, 18 ve 19. maddelerinde yazılı usullere göre iki yıl süre için yeniden kurulmalarına karar verildi.

- Nüfusa ve seçmen sayısına göre ilçe seçim kurulları

YSK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararıyla nüfusu 200 binin üzerinde olan ilçeler ve diğer ilçelerin nüfus ve seçmen sayısı dikkate alınarak ilçe seçim kurulları oluşturuldu.

Karara göre, İstanbul Esenyurt ilçesindeki mevcut iki ilçe seçim kurulunun sayısı dörde, Beylikdüzü ilçesindeki bir ilçe seçim kurulunun sayısı ikiye çıkarıldı.

İstanbul Maltepe, Konya Selçuklu, Ankara Etimesgut, Kayseri Melikgazi, Antalya Kepez ilçelerinde iki olan ilçe seçim kurulu sayıları üç, Tekirdağ Çorlu ile Bursa İnegöl'deki bir ilçe seçim kurulu sayısı iki oldu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki üç ilçe seçim kurulunun sayısı ise dörde çıkarıldı.

Diğer ilçe seçim kurullarının mevcut durumlarını koruduğu ve nüfuslarının ilçe seçim kurulu sayılarının arttırılmasını veya azaltılmasını gerektirecek ölçütte görülmediği tespit edildi.

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