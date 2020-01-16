YSK kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği "il ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşturulması"na, "seçmen kütükleri verilebilecek ve seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin tespiti"ne ve "nüfus ve seçmen sayısına göre ilçe seçim kurulları sayısının yeniden belirlenmesi"ne ilişkin üç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilk kararda, 298 sayılı Kanun gereğince bu ayın son haftasında iki yıl süreyle görev yapacak il ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşturulacağı, aynı Kanun'un 47. maddesi gereğince de seçmen kütüğü verilebilecek ve seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi partilerin tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

Kararda, siyasi partilerin bir ilde teşkilatlanmasının varlığından bahsedilebilmesi için o ilin merkez ilçe dahil, ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmaları ve ilçe kongrelerini yapmaları; seçime katılma yeterliliğini sağlayabilmeleri için de illerin en az yarısında teşkilatlanmaları ya da Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması gerektiği vurgulandı.