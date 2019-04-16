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YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:38 | Son Güncelleme

  Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar veren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan İYİ Parti adayı Necati Alsancak için düzenlenen mazbatanın da iptaline hükmetti.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar veren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan İYİ Parti adayı Necati Alsancak için düzenlenen mazbatanın da iptaline hükmetti.

Keskin'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 800 oy aldı. 6 oy farkla seçimi kaybeden AK Parti, seçimde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle YSK'ya başvurdu. YSK, seçim çevresinde hakkında kısıtlama kararı olan 8 kişinin oy kullandığını tespit etti. 6 farkla tamamlanan seçimde oy kullanmaması gerektiği halde, 8 kişinin oy kullanmasının seçimin sonucuna etki edeceğini değerlendiren YSK, Keskin'de seçimin iptaline karar verdi. Yeni seçimin ilçede 2 Haziran'da yapılmasına karar veren YSK, İYİ Partili Necati Alsancak'ın, 8 Nisan'da aldığı mazbatanın iptaline hükmetti.

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)-

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