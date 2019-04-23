HABER

YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine hükmetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 16:00 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin oylarının geçersiz sayılmasına ilişkin verdiği dilekçeyi reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin oylarının geçersiz sayılmasına ilişkin verdiği dilekçeyi reddetti. YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine hükmetti.
AK Parti, İstanbul’da seçimin iptali noktasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçeyi de YSK’ya iletmişti. YSK Başkanı Sadi Güven başkanlığında toplanan kurulda bu dilekçeye ilişkin karar çıktı. AK Parti’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin oylarının geçersiz sayılmasına ilişkin verdiği dilekçeyi reddetti. YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine hükmetti. YSK, sandık kurullarının ve memur olmayan başkan ve üyelerinin de araştırılmasını karar verdi.
YSK, diğer taraftan 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması kararını da verdi. Bu kısıtlı seçmenler arasında 2 bin 308 kısıtlı, bin 229 ölü seçmen, hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde kaydedilen 10 bin 290 seçmen, 5 bin 287 hükümlü İstanbul’daki yerleşim yeri adresi cezaevi olan 236 seçmen, 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli bulunan 21 bin 782 kişi bulunuyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Erdoğdu, sosyal medya paylaşımında, “YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine karar verdi” ifadelerini yazdı.

PARTNEREmilia Clarke hakkında az bilinen gerçekler!Emilia Clarke hakkında az bilinen gerçekler!
CHP İzmir’den 23 Nisan kutlamasıCHP İzmir’den 23 Nisan kutlaması
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklamaErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: Şehit cenazesine gitmeden önce aileyle ve muhtarla görüşüldü

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika: CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında açıklama

Son dakika: CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.