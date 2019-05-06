YSK, kısa kararı açıkladı. Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

YSK, k\u0131sa karar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Kanuna ayk\u0131r\u0131 sand\u0131k kurulu g\u00f6revlendirmeleri yapan il\u00e7e se\u00e7im kurulu ba\u015fkan ve \u00fcyeleri ile se\u00e7im m\u00fcd\u00fcrleri ve di\u011fer sorumlular hakk\u0131nda su\u00e7 duyurusunda bulunuldu.7,5 y\u0131l \u00f6nce y\u00fcz nakli olmu\u015ftu! \u0130\u015fte son haliNATO Genel Sekreteri: Ortaya \u00e7\u0131kabilecek sonu\u00e7lardan endi\u015fe duyuyorumBakan Sel\u00e7uk iftarda \u015fehit aileleri ile bir araya geldi