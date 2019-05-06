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YSK, kısa kararı açıkladı. Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 22:45 | Son Güncelleme

YSK, kısa kararı açıkladı.

YSK, kısa kararı açıkladı. Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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