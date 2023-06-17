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YSK maratonu bugün TYT ile başlıyor!

17.06.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla bugün ülke genelinde ve KKTC Lefkoşa’da düzenlenecek. Saat 10.15’te başlayacak TYT’de öğrencilere 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

YSK maratonu bugün TYT ile başlıyor!

ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran'da ülke genelinde ve KKTC Lefkoşa dahil 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek olan 2023-YKS, 228 sınav merkezinde uygulanacak.

Sınavın ilk oturumu bugün, ikinci ve üçüncü oturumu ise yarın yapılacak. 3 milyon 527 bin 466 adayın katımıyla bugün saat 10.15’te uygulanacak TYT’de Türkçede 40, sosyal bilimlerde 20, temel matematik 40, fen bilimlerinde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

AYT’DE 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TER DÖKECEK

Pazar günü yapılacak olan sınavın ikinci oturumu AYT de 10.15’te başlayacak. 2 milyon 573 bin 156 adayın ter dökeceği AYT’de ise adaylara Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematikte 40 soru, fen bilimleri 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

YDT'DE 80 SORU VE 120 DAKİKA SÜRE

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT ise 5 farklı dil üzerinden uygulanacak. 316 bin 572’si İngilizceden olmak üzere toplam 338 bin 14 adayın gireceği YDT’de 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

2023-YKS çerçevesindeki sınavlarda sınav saatinden 15 dakika önce kapılar kapatılacak. Ayrıca 2023-YKS’ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında.

Kaynak: İHA

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